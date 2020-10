Ecco Fatto, arriva la Bottega della Salute a Greve

Si apre martedì 27 ottobre dalle ore 8.30 nella frazione di Chiocchio, nei locali della Casa del Popolo, il punto “Ecco fatto”, nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Uncem Toscana e i comuni aderenti. E’ il progetto di rete Botteghe della Salute che nel Comune di Greve in Chianti si realizza con l’attivazione di un presidio locale finalizzato al decentramento dei servizi, alla semplificazione delle pratiche e al rafforzamento del dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il punto offre informazioni e orientamento sui servizi e le attività del Comune e permette di ridurre le distanze supportando i bisogni delle comunità nei territori più disagiati e distanti dal capoluogo.

“Ecco fatto” rappresenta anche un'opportunità per i giovani attraverso un effettivo inserimento lavorativo. Saranno Celeste Gensini e Greta Mosconi, le giovani di Greve in Chianti che gestiranno il punto informazioni, selezionate mediante il Bando di Servizio Civile Regionale. “Saremo a disposizione della comunità di Chiocchio per offrire un supporto a tutti i cittadini – commentano le ragazze - che non hanno facilità di accesso alla rete internet e rivolgeremo una particolare attenzione agli anziani per ciò che riguarda l’eventuale stampa e compilazione della modulistica, attraverso una specifica piattaforma connessa ai sistemi informatici del Comune”. La postazione di “Ecco Fatto” è dotata di pc, telefono e stampante.

Il progetto è una risposta concreta alla necessità di semplificare e snellire la burocrazia, garantendo un accesso diretto e veloce ai servizi della pubblica amministrazione. "È uno strumento che va incontro alle persone che hanno difficoltà negli spostamenti e particolari esigenze di mobilità - commenta l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli - "Ecco fatto" delocalizza i servizi e rimette al centro le persone e i loro bisogni offrendo ai giovani la possibilità di investire il loro tempo in un'attività che permette di acquisire competenze e sperimentare aspirazioni in un campo ampio trasversale che è quello dei servizi al cittadino”.

Orario di apertura: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino