Firenze, a termine l’incarico della dottoressa Mazzantini. Gli assistiti potranno effettuare una nuova scelta

Ha terminato il suo incarico la dottoressa Rachele Mazzantini, pediatra di famiglia per la zona Firenze che era stata individuata ad inizio anno per un incarico provvisorio in sostituzione di un pensionamento. Gli assistiti potranno effettuare una nuova scelta tra i pediatri iscritti nello stesso ambito fiorentino.

Le modalità per effettuare la nuova scelta sono: per email inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra (o cliccando qui) ed una copia di un documento di identità a anagrafesanitaria.firenze@uslcentro.toscana.it; di persona presso i presidi territoriali fiorentini, prenotando prima al numero unico aziendale 055545454, tasto 2; ad accesso diretto, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, presso i presidi del territorio. I giorni e gli orari per l’accesso diretto sono a Santa Rosa, Morgagni e D’Annunzio dal lunedì al venerdì (8.00-12.30); al presidio Le Piagge il lunedì, mercoledì e venerdì (8.00-12.00) e a Canova il martedì e giovedì (8.00-12.00).

Fonte: Ausl Toscana Centro