Giani da Conte a Palazzo Chigi, per lui il Festina Lente

Oggi, dopo la proclamazione, il Presidente Giani si è recato a Roma dove ha incontrato il Pemier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. "L'incontro ci ha permesso di instaurare un primo contatto istituzionale - commenta Giani - Abbiamo parlato di molte cose in un clima di grande cordialità".

Il presidente Giani ha consegnato a Conte una statua rappresentante il Festina Lente (letteralmente in latino vuol dire affrettati lentamente), simbolo di Cosimo I dei Medici raffigurante una tartaruga e il vento. La statuetta era già stata regalata a Rocco Commisso, patron della Fiorentina.

"La Regione Toscana, con me Presidente, si rapporterà con le istituzioni della Repubblica in assoluta correttezza e collaborazione tenendo sempre saldi gli interessi delle toscane e dei toscani. Grazie al Presidente Giuseppe Conte per l’incontro cordiale e costruttivo di oggi. Faremo passi avanti con la prudenza necessaria proprio come rappresentato dalla tartaruga con la vela di Cosimo I, primo Granduca di Toscana, che ho consegnato al Presidente del Consiglio. Lavoreremo insieme per ridare slancio alla nostra regione, in un corretto e proficuo rapporto con lo Stato, per una Toscana più forte e unita!", queste le dichiarazioni di Giani al termine dell'incontro.