Giani rider per un giorno: solidarietà con i ciclofattorini

Giani rider per un giorno. Dopo la cerimonia di insediamento come presidente della Regione Toscana a Palazzo Strozzi Sacrati, Eugenio Giani è salito in sella a una bicicletta di un rider per sostenere la protesta della categoria lavorativa fiorentina. Oggi infatti era atteso un presidio in piazza Duomo a Firenze contro la firma del contratto di lavoro di Ugl con Assodelivery.



"La problematica che voi sollevate è giusta - ha detto Giani - quella dei diritti di lavoratori, che anche durante il lockdown hanno mostrato il loro impegno. Mi sento di solidarizzare con voi e di attestare il mio impegno per risolvere i problemi che ponete". "Naturalmente le questioni che voi ponete più che la Regione può risolverle lo Stato - ha sottolineato -, perché si tratta di leggi che riguardano i diritti dei lavoratori. Però per quanto riguarda l'impegno della Regione, nel piccolo che la Regione può fare noi ci siamo".

Il presidente della Toscana si è poi impegnato a incontrare appena possibile i rider e il sindacato nella sede della Regione, poi ha fatto un breve giro in bici in piazza con il cassone di un ciclofattorino in spalla scherzando sul suo "primo giorno da rider".

Il comunicato della Nidil Cgil

Riders, prosegue la mobilitazione Nidil Cgil contro l’accordo Ugl-AssoDelivery: stamani a Firenze biciclettata per le vie delle città e presidio in piazza Duomo. “Alcune piattaforme stanno già intimando ai ciclofattorini di accettare le nuove condizioni contrattuali pena l’interruzione del rapporto di lavoro: è un inaccettabile ricatto” per Nidil Cgil, secondo cui l’intesa firmata tra AssoDelivery e Ugl, peraltro bocciata dal Ministero del lavoro, “peggiora le condizioni di lavoro dei rider. Mantiene il cottimo e riduce le paghe di queste lavoratrici e lavoratori”. La mobilitazione su questa vertenza, garantisce Nidil Cgil, non si fermerà e si valutano anche dei ricorsi in tribunale contro l’accordo e contro le possibili interruzioni di lavoro che ne potrebbero derivare.