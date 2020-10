Il Cnr protagonista dell’Internet Festival 2020 con 13 eventi

Dall’8 all’11 ottobre il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) partecipa ai quattro giorni di Internet Festival 2020, la manifestazione che, a Pisa, dove è nato l’internet italiano, da dieci anni si indaga il web con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest e appuntamenti culturali.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha presentato un ventaglio di 13 eventi sia in presenza che in streaming con il coinvolgimento dell’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), dell’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione (Cnr-Isti), dell’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (Cnr-Ieiit), dell’Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (Cnr-Ittig), del Registro .it e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. La parola chiave che unisce tutti gli eventi è #reset, una sorta di azzeramento del sistema in tempi di Covid19 per partire da nuove basi online e offline.

Ecco i principali eventi che, novità di questa edizione, si spalmeranno fino a dicembre 2020.

#tuttionline con la Ludoteca del Registro .it . Giochiamo per conoscerlo e usarlo in sicurezza. (Centro Congressi le Benedettine/ 8-9- ottobre/ orario: 9-10.30; 11-12.30). La Ludoteca del Registro .it, l’anagrafe dei domini con suffisso nazionale “.it”, continua la sua attività dedicata ai nativi digitali vantando una pluriennale competenza nella preparazione dei bambini all’uso consapevole e quindi sicuro della rete.

“Blockchain in Governance”. Online – Evento in lingua inglese (8 ottobre/orario 17.30-18.30). Organizzato da Cnr-Ieiit in collaborazione con Internet Festival. Partecipa Maria Eugenia Beltrán-Jaunsaras del dipartimento di fotonica e bioingegneria dell’Università di Madrid.

“La privacy nell’era iperconnessa. Social media, Big data, Internet of things e Intelligenza artificiale”. Relatore Domenico Laforenza, ricercatore emerito del Cnr. (Centro Congressi le Benedettine/ 9 ottobre/ Orario: 9-10.30).

“Cybersecurity Day”. Evento on line (9 ottobre dalle 9.15 alle 13.15). Per il terzo anno consecutivo, il Cnr-Iit dedica un’intera giornata alla tematica della sicurezza della Rete con la partecipazione di esperti del settore, ricercatori, rappresentanti del mondo delle imprese. Nel corso della giornata sarà presentato il Master di primo livello in Cybersecurity in collaborazione con Unipi, Cnr-Iit e Registro .it. Saranno presentate anche le attività di ricerca e innovazione compiute dal “Cybersecurity Lab” in collaborazione con l’industria, la pubblica amministrazione e le forze dell’ordine. Partecipano: Marco Conti direttore Cnr-Iit e tra i relatori: Gianluca Dini (UniPi) e direttore del master, Silvia Ramondetta responsabile Area Economica in Confindustria Toscana, Paolo Prinetto direttore del centro cybersecurity del consorzio Cini, Fabio Martinelli dirigente di ricerca del Cnr-Iit. Marinella Petrocchi (Cnr-Iit), Andrea Passarella (Cnr-Iit), Filippo Lauria (Cnr-Iit), Luca Deri (Cnr-Iit). L’evento sarà in streaming sul canale: youtube.com/user/Registroit/featured.

“Giocattoli Rotti”. Presentazione libro “Giocattoli Rotti” a cura di Ezio Gensini (Cnr –Ittig). (libreria Gli Anni in Tasca/ 9 ottobre/ Orario: 17-18).

“Innovare per vivere il futuro”. Panel della sezione “orbite economiche” con Dino Pedreschi, Paolo De Rosa, Alessandro Vespignani, Fosca Giannotti (Isti-Cnr), e condotto da Claudio Giua. (Centro Congressi le Benedettine/ 10 ottobre/ orario: 15-16.30).

“Fake People”. Storie di social bot e bugiardi digitali. Presentazione del libro “fake people” di Maurizio Tesconi (Cnr-Iit) e Viola Bachini. (Presso libreria Ghibellina/10 ottobre/ orario: 16.30-17.30).

“Sfide digitali nel settore moda”. Webinar gratuito a cura di Registro .it. Appuntamento con una delle tappe del road show del Registro it dedicato alle imprese. Il web talk metterà a confronto gli esperti di sfide digitali e nuovi comportamenti di acquisto che interessano il settore della moda. Le interviste sono a cura di Gianluca Diegoli, consulente di marketing digitale e docente IULM (iscrizione gratuita su Eventbrite /8 ottobre/ ore15- 16).

“Mamma mi sono perso nella Rete”. Si tratta di un viaggio alla scoperta di come è fatto e si è sviluppato Internet. Relatore : Giuseppe Augiero ricercatore del Cnr-Ftgm (on line il 17 ottobre ore 9-10.30).

“Silicio. Dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza”. Webinar in lingua inglese con interviste a Federico Faggin, il padre del microprocessore. L’evento è organizzato da Cnr-Ieiit (22 ottobre dalle 17.30 alle 18.30).

“10 e lode in rifiutologia. Alla scoperta dei rifiuti con il gruppo WoW”. (dal 20- al 29 di ottobre nelle scuole su prenotazione). Il gruppo di lavoro “Win on Waste” nasce nel 2018 come aggregazione spontanea di ricercatori e tecnici appartenenti a più istituti, interessati a sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza al tema multidisciplinare dei rifiuti.

Per aggiornamenti, ulteriori informazioni e possibili variazioni dei programmi: www.internetfestival.it

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Il direttore del Festival è Claudio Giua. Project leader Adriana De Cesare (Fondazione Sistema Toscana). Anna Vaccarelli (Cnr-Iit e di Registro .it) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.

Fonte: CNR