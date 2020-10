Il parroco di Santa Maria della Pietà don Carlo Geraci positivo al Coronavirus

Il parroco di Santa Maria della Pietà don Carlo Geraci è risultato positivo al Coronavirus. Il sacerdote si è sottoposto a tampone perché da lunedì 5 ottobre ha la febbre. La positività al test è arrivata questa mattina e del risultato è stato immediatamente informato il vescovo Giovanni Nerbini. Don Geraci si trova in isolamento in canonica. Di conseguenza entrano in quarantena i suoi più stretti collaboratori che vivono con lui in parrocchia. Si tratta del vice parroco don Gabriele Bejenaru e suor Celina.

Con i due sacerdoti «bloccati» a casa, la Curia diocesana si sta già organizzando per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni in parrocchia. Anche questo pomeriggio sarà celebrata la messa feriale delle ore 17,30. Confermate anche le Comunioni, in programma domenica 11 ottobre alle ore 10. La messa sarà presieduta da un sacerdote individuato dalla parrocchia in accordo con la Curia.

Fonte: Ufficio stampa della Diocesi di Prato