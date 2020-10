La Commissione cultura in visita all’ORT

La Commissione cultura e sport, presieduta da Fabio Giorgetti, ha svolto i propri lavori presso la sede della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana in via Ghibellina accolti dal presidente Maurizio Frittelli, dal direttore generale dell’Ort Marco Parri, dai maestri Frassinelli e Carrara che si occupano di seguire la direzione artistica del Maestro Rustioni, assente per impegni professionali.

“Nonostante l’emergenza sanitaria – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – l’Ort è riuscita a realizzare i due terzi della propria attività grazie ad un’oculata gestione economica e finanziaria ed una notevole flessibilità della programmazione artistica.

La Fondazione ha integrato, dopo una trattativa con le rappresentanze sindacali, con risorse proprie il Fondo d’integrazione salariale a favore dei propri dipendenti.

Dopo due mesi di riapertura parziale, l’ultima normativa che entra in vigore oggi, prevede la riapertura dei teatri con un massimo di duecento spettatori. Una soluzione che penalizza il Teatro Verdi dove l’Orchestra Regionale della Toscana organizza anche i propri concerti impedendo oltretutto di fatto alle compagnie di poter andare al Verdi per le proprie rappresentazioni per incapacità di incasso derivante dal ristretto numero di pubblico. L’auspicio – sottolinea il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – è che si provveda, nel prossimo DPCM, a cambiare questa norma e ad aumentare il numero degli spettatori portandolo ad un terzo della capienza effettiva certificata di ogni teatro. Un modo per aiutare a far ripartire le attività di tutti i teatri italiani”.

