Lavoro, concorso pubblico per l’assunzione tre istruttori tecnici a tempo indeterminato

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Pisa per l’assunzione a tempo indeterminato di tre persone, inquadrate come profilo istruttore tecnico (categoria giudica C). Per partecipare al bando c’è tempo fino al 2 novembre: il testo e il modulo per partecipare si trova sul sito del Comune nella sezione “Concorsi e selezioni” (https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/29629/-COMUNE-DI-PISA-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-3-unit-di-istruttore-tecnico-.html)

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per poter partecipare alla selezione bisogna rispondere a precisi requisiti. Sono richiesti tra le altre cose cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, godimento dei diritti politici e civili, assenza di condanne.

Tra i requisiti necessari per poter partecipare anche la conoscenza della lingua inglese, il riconoscimento dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio al ruolo di istruttore tecnico come accertata da medico competente e il possesso del diploma di geometra o di tecnico C.A.T. (costruzioni, ambiente, territorio) o, in alternativa, possesso di diploma di istituto tecnico industriale.

Presentazione della domanda di partecipazione

Le domande dovranno essere consegnate entro il 2 novembre 2020 e potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (lungarno Galilei, 43 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), o tramite spedizione a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata alla direzione “Supporto Giuridico Gare e Contratti. Consiglio Comunale Organizzazione Personale (via uffizi 1) o inviata per via telematica solo ed esclusivamente con modalità Pec a comune.pisa@postacert.toscana.it

Modalità delle selezioni

La prova selettiva avverrà con un sistema misto scritto-orale. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione pervenute siano superiori alle 200, prima della prova scritta e orale si provvederà a fare una preselezione con quesiti sulle materie o ambiti di esame.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa