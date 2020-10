Le Vie dell’Acqua, la prima camminata da Ponte a Signa al Parco Fluviale

Partirà sabato 10 ottobre con la prima camminata da Ponte a Signa fino al Parco Fluviale la nuova iniziativa del Comune di Lastra a Signa Le Vie dell’Acqua, le passeggiate per riscoprire il piacere di camminare lungo i fiumi e osservare la città da un punto di vista diverso ovvero dalle sponde dei corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio.

Il progetto è promosso in collaborazione con il Consorzio 3 Medio Valdarno che negli ultimi mesi ha contribuito, grazie all’opera di bonifica e messa insicurezza, a riqualificare e ripulire gli argini, soprattutto quelli lungo l’Arno e i suoi affluenti.

Il primo dei tre appuntamenti sarà il prossimo sabato 10 ottobre: la partenza sarà alle 15 dal parcheggio di via di Sotto (intersezione con via del Leccio) e proseguirà fino al Parco Fluviale dove l’evento si concluderà con lo spettacolo teatrale Il cerchio del tempo, parole e gesti con Lorella Rapisarda e Luigi Monticelli, promosso all’interno della rassegna di teatro e natura Radici a cura della compagnia Centro iniziative teatrali. Si tratta di un viaggio narrato e danzato, sulla ciclicità del tempo, le stagioni, i periodi della vita, i cambiamenti. Prendendo spunto dall’idea di un cerchio nello spazio dove i ricordi si presentano, il progetto prevedrà due presenze, una che racconta e l’altra che danza, all’interno del cerchio. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio in via Dante Alighieri alle 16.30.

La rassegna prosegue il 24 ottobre con la camminata da Porto di Mezzo fino a Ponte a Signa con partenza alle 15 dal campo di baseball. Durante il tragitto sarà possibile visitare le mostre fotografiche allestite lungo l’argine del fiume e promosse dal Comitato Porto di Mezzo, CCn Lastra Shopping e Accademia del Coccio. Al termine letture sul tema a cura della Compagnia Mald’Estro. La passeggiata sarà anche l’occasione per ammirare le nuove aree verdi fluviali recuperate grazie al lavoro del Consorzio.

L’ultima passeggiata sarà il 7 novembre Lungo le sponde della Pesa. La partenza è fissata alle 14.30 in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina e il tragitto si snoderà fino alla sorgente della Roveta.

Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare la segreteria del Sindaco al numero 0558743281, tutte le passeggiate si svolgeranno in rispetto delle normative anti-Covid.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa