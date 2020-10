Passeggiate della Salute, due appuntamenti a Montaione e Vinci

Questo fine settimana doppio appuntamento con le passeggiate organizzate da Uisp Empoli Valdelsa Aps e sezioni soci Coop. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, infatti, si terranno le camminate nei comuni di Montaione e Vinci. Due momenti di movimento, benessere, socializzazione e scoperta delle bellezze del territorio.

La prima, in programma per sabato, è organizzata in collaborazione con la sezione soci Coop di Certaldo e prevede la visita al convento di San Vivaldo. Il ritrovo è alle 15.30 presso il parcheggio del convento. L’iniziativa permetterà di godere delle meraviglie artistiche del monastero e di conoscere le piante che si trovano al suo interno. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuarsi chiamando il numero 3391579626 oppure accedendo al sito www.coopfirenze.it/camminate.

La seconda, che si terrà domenica 11 ottobre, è organizzata in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli e partirà dal circolo di San Donato, nel comune di Vinci. Il ritrovo è previsto per le ore 9. La passeggiata si snoderà attraverso le campagne in un percorso circolare che lambirà l’abitato di Vinci e terminerà a San Donato. La durata è di circa due ore e ai partecipanti sarà offerto un gadget da parte della sezione soci Coop. Per prenotarsi chiamare il numero 0571/944654.

Il programma delle camminate si arricchirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti in diversi comuni dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa