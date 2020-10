Ritornano gli incontri di educazione finanziaria del programma “Valore” di Cassa di Risparmio di Volterra: lo scorso 1/10/2020 in diretta streaming e in collaborazione con la Compagnia Assicurativa Eurovita Spa si è tenuto l’evento sul tema “L’importanza di investire in mondo di tassi a zero”.

Dopo il saluto di benvenuto del Presidente della Cassa, Giorgio Ghionzoli, si è aperto il dibattito durante il quale Pitti Stefano (Vice Direttore Generale della Cassa), Tarsia Domenico (Chief Investment Officer Eurovita Spa) e Matassino Luca (Responsabile commerciale banche, reti e private Eurovita Spa) hanno illustrato con parole semplici ed esempi pratici la differenza tra risparmiare ed investire ed hanno indicato quali strategie poter seguire nell’attuale contesto di rendimenti dei titoli di stato prossimi allo zero.

Commenta il Vice Direttore Generale Pitti Stefano: “La pandemia Covid ha cambiato le priorità dei bisogni delle persone che hanno incrementato la propria propensione al risparmio e sono molto più sensibili ai temi della protezione e della salute, il tutto in una situazione di rendimenti dei titoli di stato prossimi allo zero e mercati azionari incerti e più volatili a causa della pandemia; per questo motivo la consulenza assicurativa, che associa al motore finanziario anche elementi di protezione del capitale umano può essere un’opportunità per rispondere a tali nuovi bisogni”.

Afferma con soddisfazione Il Direttore Generale della Cassa, Picciolini Stefano: “Un ritorno alla nuova normalità imposta dal Covid con una diretta streaming che ha permesso di essere vicini ai nostri clienti seppur distanti nel rispetto delle regole sanitarie in vigore e che conferma tutta l’attenzione della Cassa nel supportare le persone in questo momento storico della vita del paese, anche grazie agli strumenti di comunicazione che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione e che si aggiungono al sistema di videoconsulenza che il servizio Private della Cassa ha garantito fin dal mese di Marzo 2020 all’avvio del lockdown”.

