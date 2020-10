Spazio Enel di Empoli: apertura straordinaria per Empolissima

Domenica 11 ottobre, in occasione di “Empolissima – il mercato invade il centro”, lo Spazio Enel di Empoli in via Roma 10 effettuerà un’apertura straordinaria, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, per consentire ai cittadini di conoscere tutte le opportunità di risparmio in bolletta, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica di Enel Energia.

Per tutto l’autunno ed inverno, poi, lo Spazio Enel di Empoli, gestito dal partner Ges Start specializzato nel settore energetico, sarà a disposizione della città ogni giorno dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00 nonché il sabato dalle 9:00 alle 13:00. In un ambiente ampio e confortevole, dotato di tutte le misure di sicurezza sanitarie e delle adeguate distanze, i clienti troveranno consulenti preparati e disponibili, per ricevere assistenza e individuare modalità di risparmio in bolletta con Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 13 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia. Presso lo Spazio Enel, inoltre, sarà possibile conoscere i prodotti di efficienza energetica ed entrare in contatto con Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e dei luoghi di lavoro.

All’interno dello Spazio Enel si potrà accedere muniti di mascherina e gli ingressi vengono scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. L’ingresso dei locali, che vengono gestiti con interventi di pulizia aggiuntivi mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione, è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti.

Fonte: Enel Italia - Ufficio Stampa