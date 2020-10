Strade, a Barberino Tavarnelle investimento da un milione

Sicurezza e decoro sulle strade di Barberino Tavarnelle. Ammonta a circa un milione di euro complessivi l’investimento stanziato dalla giunta Baroncelli per migliorare la transitabilità di alcune delle viabilità più importanti del territorio comunale. Un’operazione di valorizzazione e messa in sicurezza che grazie anche ai fondi derivati dalla riunificazione degli allora comuni fusi nell’attuale ente di Barberino Tavarnelle mette mano alla riqualificazione di alcune delle vie principali di collegamento all’interno di borghi e località che svolgono una funzione turistica e promozionale per l’intera area del Chianti e della Valdelsa.

Tra le opere pubbliche in partenza emergono la risistemazione e la riasfaltatura di una parte di via di Liseo, la panoramica strada che da Badia a Passignano conduce a Greve in Chianti. L’intervento ha richiesto all’amministrazione comunale una risorsa pari a oltre 300mila euro. A breve prenderà il via anche il cantiere di un tratto di via Monsanto, dall’area del parcheggio pubblico fino alla chiesa di San Ruffiano e una parte di via delle Fonti a Tavarnelle Val di Pesa dove verrà anche installato un corpo luce. Si è completato l’intervento di asfaltatura di via della Zambra, la strada che dall’area industriale conduce all’antico borgo Vico d’Elsa ed è in corso l’opera di rifacimento della strada di emergenza del Molino della Zambra.

Altro capitolo di rilievo in termini di priorità di bilancio è il ripristino delle frane presenti sul territorio comunale per il quale l’amministrazione comunale ha speso circa 500mila euro. Sono in corso i lavori di risistemazione dello smottamento di Poppiano e a breve si aprirà l’intervento che ha per oggetto il risanamento della frana di San Lorenzo a Vigliano. “Bellezza e sicurezza devono procedere di pari passo– spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - per garantire qualità ambientali nel tempo è nostro compito investire sull’attuazione di misure e interventi che prevengano e contrastino il fenomeno del dissesto idrogeologico da cui derivano molte delle fragilità che presenta il nostro territorio. Un’area della Toscana che per sua storia e vocazione culturale vanta paesaggi e contesti naturalistici di grande pregio da preservare e valorizzare attraverso politiche mirate al miglioramento della qualità della vita dei piccoli centri che compongono l’unicità di Barberino Tavarnelle a favore di cittadini e visitatori”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - ufficio stampa