Turismo, accordo con le dimore storiche per una sinergia

È stato siglato quest’oggi, a Firenze, a Palazzo Gondi, tra Associazione Dimore Storiche Italiane Toscana, CNA Firenze Metropolitana, CNA Toscana e Centro Guide Turismo Firenze e Toscana il protocollo d’intesa “Viaggiare in Toscana tra Residenze d’Epoca, Castelli e Giardini Storici”: il progetto per promuovere in sinergia una diversa offerta turistica territoriale sia in termini di percorsi culturali legati anche al mondo dell’olio e del vino, che in relazione ad eventi legati al mondo del wedding, delle esposizioni artistiche, fotografiche, letterarie, dell’artigianato e della moda.

Hanno firmato l’accordo Bernardo Gondi, Presidente Adsi Toscana e Vicepresidente Adsi nazionale, Giacomo Cioni, Presidente CNA Firenze Metropolitana, Luca Tonini, Presidente CNA Toscana e Enzo Emilio Cusumano, Presidente Centro guide turismo Firenze e Toscana.

Il programma dell’offerta sarà reso noto a breve.

Fonte: Cna Firenze