Ultraottantenne si toglie la vita nell'Empolese Valdelsa

Un ultraottantenne si è tolto la vita questa mattina poco prima delle 9 in una frazione di campagna di un comune dell'Empolese Valdelsa. L'atroce gesto è stato compiuto all'interno di un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, un'automedica, un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri del comando di Empoli. Non è stato possibile soccorrere l'uomo perché ormai era già troppo tardi.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)