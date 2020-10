Viareggio, Lega: "La Regione promuova un tavolo per analizzare la crisi della Perini Navi"

"La cantieristica navale è, da sempre, un segmento molto importante ed un fiore all'occhiello per l'economia viareggina - affermano Elisa Montemagni ed Alberto Pardini, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - e quindi la grave problematica che ha investito la Perini Navi deve essere affrontata con il massimo impegno da parte delle Istituzioni. E' fondamentale, dunque che, considerata pure la vicinanza del termine ultimo per la presentazione del piano di ristrutturazione del debito, si promuova uno specifico tavolo a livello di Regione che possa valutare appieno la delicata situazione. Ci sono in ballo diversi posti di lavoro, fra diretti ed indiretti e vi è anche la necessità che l'operazione di salvataggio sia la più lineare possibile, scongiurando potenziali speculazioni. Insomma non bisogna più perdere tempo ed invitiamo il Presidente Giani ad inserire nel purtroppo lungo elenco di crisi aziendali toscane da affrontare urgentemente, anche quello della società viareggina."

Gruppo Lega