Volterra 22 aderisce al patto tra città candidate

Volterra, Città candidata a Capitale Italiana delle cultura 2022 aderisce al patto tra le città candidate per creare un sistema virtuoso di progetti culturali dei territori promuovendone le eccellenze.

Come già accaduto per l’appello a sostenere il proseguimento nel 2021 di Parma di cui la capitale etrusca si è fatta promotrice, Volterra crede nella capacità delle città di fare rete e aderisce sin da subito alla proposta arrivata dal Sindaco di Cerveteri a pochi giorni dalla designazione delle 10 finaliste per il titolo del 2022.

Secondo le indicazioni ricevute dal Ministero, lunedì 12 ottobre sarà infatti indicata la rosa ristretta di 10 città e il 12 novembre la vincitrice che raccoglierà, a fine 2021, il testimone da Parma.

Fonte: Ufficio Stampa