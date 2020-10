Accusati di concussione nei confronti di una dentista, due carabinieri e il complice a processo

Arrestati lo scorso aprile i due carabinieri del Nas di Firenze saranno giudicati con rito abbreviato. I due furono arrestati con l'accusa di concussione in concorso nei confronti della titolare di uno studio odontoiatrico di Lastra a Signa. Insieme al luogotenente e all'appuntato scelto ci sarebbe un presunto complice, anche lui per concussione, che avrebbe fatto da intermediario.

Secondo l'accusa i tre avrebbero costretto la donna a consegnargli 6mila euro facendole promettere che in seguito ne avrebbe dati altri 10 mila. Richieste che sarebbero avvenute sotto minaccia di pagamento di multe per presunte violazioni riscontrate all'interno del suo studio e anche quella di far pubblicare sui giornali la notizia sempre riguardo alle presunte irregolarità. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della donna.

Nel processo il luogotenente dell'Arma sarà difeso dagli avvocati Eraldo Stefani e Piero Graverini mentre l'appuntato dall'avvocato Francesco Maresca. La prossima udienza è fissata per il 4 dicembre.