Appartamenti per anziani autosufficienti, tre alloggi disponibili a Incisa

C’è tempo fino a lunedì 2 novembre per partecipare al bando di assegnazione, dedicato ad anziani auto-sufficienti, di tre mini-appartamenti di proprietà comunale che si trova a Incisa, in viale San Francesco d'Assisi (ex Villa Campori). L’avviso pubblico, inoltre, è finalizzato alla formazione di una graduatoria che rimarrà validità fino ad un anno dalla sua pubblicazione.

REQUISITI - I candidati devono avere un’età superiore ai 65 anni e devono essere: in possesso di cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea, o, nel caso di cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno; non titolari del diritto di proprietà o di usufrutto o di altri diritti di godimento su immobili in Italia e all'estero di valore complessivo ai fini IMU superiore a 25mila euro; in possesso di un valore massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore o uguale a 16.500 euro; pensionato a qualunque titolo in condizione di auto-sufficienza psico-fisica.

Tutti i requisiti (ad eccezione dell’età minima e della condizione di pensionato) devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda sia da parte del richiedente che da un eventuale altro componente del nucleo familiare. L’età dell’eventuale convivente non potrà però essere inferiore a 60 anni.

Possono presentare domanda anche gli assegnatari di alloggi ERP (cioè le case popolari; in questo caso l'ammissione al beneficio è subordinata al rilascio dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica occupato da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare).

COME PRESENTARE DOMANDA - La domanda – scaricabile dal sito www.comunefiv.it – va compilata sugli appositi modelli, firmata e corredata di marca da bollo da 16 euro, di una copia del documento di identità di chi la sottoscrive e di permesso di soggiorno (in caso di cittadini extra comunitari). Per l’elenco completo della modulistica da allegare, si rimanda al bando pubblicato qui, sulla rete civica .

Coloro che intendono partecipare al bando, potranno presentare domanda: a mano allo Sportello FacileFIV del Comune (orari di apertura: sede di Figline, in piazza IV Novembre 3, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì anche dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 19,30; sede di Incisa, in piazza del Municipio 5, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30), spedirla in busta chiusa tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale); inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.figlineincisa@postacert.toscana.it .

Non saranno sanabili (e quindi saranno automaticamente escluse, senza possibilità di integrazione) le domande presentate prive della firma e della marca da bollo.

Per eventuali altre richieste informative: 0559125248 oppure s.giusti@comunefiv.it

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno