Bimbo di 2 anni investito in bici da un'auto, è grave

Un bimbo di 2 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi a Pelago, sulla Montagna fiorentina. Il piccolo in bici è stato investito da un'auto mentre rientrava nel parcheggio di un condominio di via Forlivese.

Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. La ricostruzione è stata fatta dalla polizia municipale, come riferito dal sindaco Nicola Povoleri.

Nel cortile del condominio il piccolo si trovava insieme con la mamma. Alla guida del mezzo, secondo quanto appreso, ci sarebbe stato un altro residente del condominio.