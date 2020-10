Buoni pasto 'smart', la proposta della Lega Certaldo. Il sindaco: "Dobbiamo migliorare"

La Lega: "In molti hanno lamentato lacune e problemi"

Come annunciato in una diretta Facebook, nella giornata di ieri, abbiamo presentato una mozione per impegnare il gestore del servizio della mensa scolastica a dotarsi, anche per Certaldo, di una App per smartphone, che possa snellire l'adesione al servizio, l'acquisto dei buoni pasto e le classiche procedure burocratiche note a tutti.

"Nel 2020 dovrebbe essere normale, in un Comune come Certaldo, avere in dotazione App e canali smart per la comunicazione fra Amministrazione e cittadini - spiega Eliseo Palazzo. Uno dei servizi che più necessitano di rapidità di gestione e condivisione di informazione e accesso ai dati è quello della mensa scolastica. Consentire i pagamenti via App, per mezzo di un portafoglio elettronico, così come la comunicazione di eventuali assenze a scuola e in mensa, favorisce un filo diretto fra utenti e gestore, evitando disservizi e spreco di pietanze. In molti - conclude Palazzo - fra i genitori hanno lamentato lacune e problemi, in questi giorni; con la gestione smart andiamo incontro alle famiglie e anche a chi lavora negli uffici."

"Niente evita - sostiene Damiano Baldini - di invitare l'Amministrazione a dotarsi di app similari anche per altri servizi utili alla comunità. È necessario andare al passo coi tempi e con questo testo vogliamo indurre il Comune ad accelerare il processo di innovazione e digitalizzazione".

Molte le proposte della Lega, a Certaldo, per la comunicazione smart, sempre respinte. Ci auguriamo - concludono i Consiglieri comunali - di poter dare un prezioso contributo per un cambio di passo importante e molto richiesto.

Damiano Baldini, Capogruppo Lega - Salvini Certaldo

Eliseo Palazzo, Consigliere Comunale Lega - Salvini Certaldo

Il sindaco Giacomo Cucini: "Dobbiamo migliorare"

Dalle vostre segnalazioni si impara.

Non ci sono dubbi che la consegna dei buoni pasto abbia creato un intoppo messo insieme al sistema appuntamenti creato a causa del Covid.

Dobbiamo migliorare, ma dobbiamo anche prendere spunto da questo per cambiare e evolversi.

Lavoreremo al fine di impostare nel nostro comune una stagione di forte digitalizzazione.

Stiamo per avere un nuovo sito, una app per informare, segnalare e usufruire dei servizi e digitalizzazione ulteriore di pratiche e pagamenti.

Dai primi mesi dell’anno nuovo inizieremo a vederne i frutti.

Non siamo all’anno zero, ma dobbiamo fare passi avanti, per i buoni pasto è già stato impostato il sistema, spero sia l’ultima volta che si utilizza l’attuale distribuzione.

Il vostro tempo e le vostre ore lavoro sono preziose, servizi più accessibili ancora e veloci.

Non è possibile fare tutto insieme, ma adesso questa è una seria priorità.