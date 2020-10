Caso Sara Scimmi, tecnici a confronto in aula sulla dinamica dell'incidente

Con l'udienza straordinaria che si terrà il 20 ottobre al Palazzo di Giustizia di Firenze, potrebbe concludersi il processo di primo grado sulla morte della 19enne Sara Scimmi, travolta sulla sr 429 il 9 settembre del 2017. A darne notizia il quotidiano il Tirreno.

Nel processo è imputato il 50enne Milko Morelli, di Santa Maria a Monte. L'uomo, camionista, è accusato di omicidio stradale.

Nell'udienza che si è tenuta ieri, 8 ottobre, in aula c'erano i genitori di Sara Scimmi, e la sorella Giulia, con i loro legali Vanessa Daini e Carlo Cioni Presutti. In aula il confronto tra tecnici di accusa e difesa per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per la difesa il camionista quella notte non si sarebbe reso conto che quello a terra era un corpo umano. Ascoltati, durante l'udienza, anche altri testimoni.