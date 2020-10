Cerreto Guidi, il Sindaco incontra una storica attività del territorio

Ha iniziato la sua attività nel lontano 1959 a Stabbia per trasferirsi pochi anni dopo, nel’68, in un negozio di sua proprietà. In tutto sono 61 anni di barba e capelli per Oreste Innocenti, 84 anni ben portati, storico punto di riferimento della frazione cerretese con il suo locale “Hair men”.

Il Sindaco Simona Rossetti che da tempo ha avviato un giro tra le attività del territorio, ha tenuto a incontrarlo per ringraziarlo per il lavoro che svolge.

“Grazie a Oreste Innocenti per la passione che mette nel suo lavoro con un’attività che si è ormai radicata nella vita del paese. Oreste – aggiunge il Sindaco- si è speso per la comunità. Il suo non è solo un luogo dove farsi i capelli grazie all’enorme bagaglio di competenze, ma anche un luogo di socialità e un prezioso punto di ascolto”.

Soprannominato “Il Morino”, Oreste Innocenti è stato un precursore. Dopo l’apprendistato da un altro barbiere del luogo, Silo, si è messo in proprio impegnandosi sempre a ricercare le principali novità del mestiere.

Ha frequentato l’Accademia nazionale acconciatori diventando Maestro d’arte per fondare poi una scuola di parrucchieri a Montecatini Terme. Da questa scuola sono emersi, fra l’altro, acconciatori che si sono poi particolarmente distinti arrivando come Steno Romani a vincere persino il campionato mondiale acconciatori.

A riprova, infine, del suo stretto rapporto con la comunità, Oreste Innocenti è stato per anni un vero punto di riferimento nella locale squadra di calcio, impegnandosi soprattutto in favore dei giovani.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa