Coronavirus Pontedera, Lega: "Il sindaco non informa i propri cittadini"

La Lega di Pontedera denuncia la mancata informazione sui casi di coronavirus in città da parte del sindaco.

Di seguito la nota.

Sono ormai settimane che nel Comune di Pontedera si registrano numerosi contagi da Covid-19. Il nostro comune è quello

che, nella Provincia di Pisa, ha il più alto numero di positività; eppure il Sindaco, che rappresenta l’autorità sanitaria

locale non ci ha mai tenuti informati sull’andamento dei contagi.

“Pretendiamo trasparenza e informazione – commenta Rebecca Stefanelli, capogruppo consiliare della Lega – non

vogliamo creare allarmismi ma semplicemente essere informati sul numero dei contagi e dei guariti così da essere

consapevoli di ciò che sta accadendo nel nostro Comune.

Speravamo che non fosse necessario, ma questa mattina abbiamo dovuto inviare formalmente una lettera al Sindaco per

chiedere un aggiornamento ufficiale. I cittadini non meritano di essere esclusi, non si può pretendere collaborazione da

cittadini e in particolare dai giovani (v. invito del Sindaco ai giovani/studenti della scorsa settimana) se poi non forniamo

le informazioni minime!”

Lettera al sindaco

Fonte: Lega Pontedera