Gaiole in Chianti: da sabato 10 ottobre la consegna delle mascherine anticovid

Il Comune di Gaiole in Chianti comunica che verranno consegnate le mascherine anticovid con al seguente programmazione:

sabato 10 ottobre a Gaiole in Chianti, in piazza Ricasoli dalle ore 10 alle 12 e a Lecchi in Chianti dalle 10 alle 11; a Castagnoli dalle 15 alle 16; a Nusenna dalle 16.30 alle 17.30.

La consegna prosegue domenica 11 ottobre a San Sano dalle ore 10 alle 11; a Monti dalle 9.30 alle 11.00; a San Regolo dalle 11.30 alle 12.30.

I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria in corso di validità.

Fonte: Comune di Gaiole in Chiant - Ufficio Stampa