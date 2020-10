Il Mercato Antiquario di Pistoia torna in piazza del Duomo e si amplia

Domenica 11 ottobre, dalle 8 alle 19, il Mercato Antiquario torna in piazza del Duomo e si amplia.

L'elevato numero di operatori del settore che hanno preso parte agli appuntamenti estivi organizzati nella piazza centrale, ha determinato la necessità di incrementare le postazioni ed estenderle ad alcune vie limitrofe: via Cavour, via Bruno Buozzi e via Cino da Pistoia. Si conferma così la configurazione adottata per il mercato bisettimanale e vengono garantiti i percorsi tracciati con standard di sicurezza adeguati alle norme vigenti.

Gli oltre cento operatori che animeranno il Mercato Antiquario fino a dicembre saranno collocati in piazza del Duomo, sede appropriata e funzionale a un evento culturale ed economico ormai diventato di rilievo nel panorama cittadino, e nei posteggi distribuiti in via Cavour (all’intersezione tra via Roma e piazza Gavinana), via Buozzi e via Cino da Pistoia.

Il successo di pubblico e l'apprezzamento degli operatori economici hanno confermato la scelta compiuta dall'Amministrazione comunale, che ora si appresta a confermare lo svolgimento del Mercato Antiquario nel cuore della città storica e a prevedere una forma più estesa di un mercato dell'antiquariato, del modernariato, del vintage, del collezionismo e del design in linea con le normative mirate al contenimento della diffusione del Covid-19.

L’attuale collocazione del Mercato Antiquario riguarderà anche i prossimi appuntamenti, previsti per domenica 8 novembre e martedì 8 dicembre, per offrire un ulteriore elemento di attrazione verso la città in vista delle festività natalizie.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa