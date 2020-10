Io non rischio 2020: dove seguire l'evento online nella Provincia di Lucca

A causa della graduale recrudescenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 nel nostro Paese, le amministrazioni locali delle province di Lucca e di Massa Carrara hanno deciso che gli appuntamenti di domenica, 11 ottobre, della campagna di protezione civile IO NON RISCHIO a Castelnuovo Garfagnana e a Fivizzano, saranno trasformati da piazza fisica, ossia in presenza, a piazza virtuale. Come lo sono del resto tutti gli altri appuntamenti sul nostro territorio che si terranno su piattaforme web e sulle pagine Facebook delle associazioni di volontariato coinvolte e degli enti.

A darne comunicazione sono per il territorio della provincia di Lucca il Comune di Castelnuovo Garfagnana, l’Unione Comuni Garfagnana, la Provincia di Lucca, l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia sezione di Castelnuovo e l’Associazione Gruppo Comunale di Castelnuovo G.

Per il territorio della provincia di Massa: il Comune di Fivizzano, la Provincia di Massa e l’Associazione Pubblica Assistenza di Fivizzano.

Niente gazebi e presìdi, quindi, sotto il loggiato Porta in via Testi a Castelnuovo Garfagnana e presso il palazzo comunale di Fivizzano, come annunciato in precedenza, con la campagna che si sposterà sul web anche in Garfagnana e in Lunigiana come previsto nella gran parte del territorio nazionale.

L’emergenza sanitaria Covid ha rivoluzionato l’articolata organizzazione sia su scala nazionale che a livello locale dove le presenze fisiche nelle piazze con gazebi e punti informativi saranno fortemente ridotti per evitare assembramenti. Per questo gli organizzatori, insieme con gli enti locali e le associazioni di volontariato, hanno rivolto la loro attenzione al mondo digitale che rimane comunque un canale di informazione diffuso e ad ampio spettro per gli obiettivi che il progetto “Io non rischio” si pone.

Le piazze fisiche saranno quindi sostituite da piazze virtuali con interventi, contributi video, post, news e aggiornamenti della campagna “Io non rischio” che, per la Garfagnana saranno pubblicati sulla pagina facebook https://fb.me/e/3h6Z7N9bo e per la Lunigiana sulla pagina facebook https://facebook.com/events/s/io-non-rischio-2020-fivizzano/324190198859022/?ti=icl. Tutte le piazze virtuali della provincia di Lucca potranno essere seguite accedendo alle pagine facebook di ogni territorio comunale dove si svolgerà la campagna attraverso la pagina Facebook della Provincia di Lucca www.facebook.com/ProvinciadiLucca/ , nonché al link https://bit.ly/MappaPiazze

Per ulteriori informazioni www.iononrischio.it ; Ufficio Protezione Civile Provincia di Lucca: tel. 0583/417743 – 258

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa