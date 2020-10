La segue e tenta di baciarla: arrestato per stalking a Firenze

Ha più volte provato ad avvicinarla, sorprendendola vicino casa e avrebbe anche tentato di baciarla, tirandola tramite un foulard. Per questo un 50enne è stato arrestato per stalking dalla polizia a Firenze. Secondo quanto emerso, i fatti contestati risalgono al settembre scorso e si tratta di almeno tre occasioni nelle quali l'uomo avrebbe infastidito una giovane studentessa, 20enne, sempre nei pressi dell'abitazione della ragazza.

Il 50enne, di origine nordafricana già noto alle forze dell'ordine, in due occasioni avrebbe avvicinato la ragazza sbucandole alle spalle e coprendole il volto con un foulard per tirarla verso di sé. In entrambi i casi la giovane sarebbe riuscita a liberarsi e fuggire. In un altro momento l'uomo sarebbe andato incontro alla ragazza mentre passeggiava per strada, cingendola sempre con il foulard e tentando di baciarla. L'arresto dell'uomo è avvenuto in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Firenze su richiesta del pm Giacomo Pestelli.