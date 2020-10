Lavori di riqualificazione a Empoli, in Via Leonardo da Vinci cambia il senso di marcia

Ulteriori lavori sono in programma lungo Via Leonardo da Vinci dove, da qualche giorno, sono in corso interventi per la riqualificazione dell’area pedonale nell’ambito del progetto di innovazione urbana HOPE.

Si approfitta della demolizione del pavimento del marciapiede e del manto stradale per rinnovare i sottoservizi, in particolare sarà Acque SPA a intervenire per installare nuove tubazioni.

Per far questo, da lunedì 12 ottobre, Via Leonardo da Vinci – primo tratto, da Via del Papa a Via dei Neri, sarà chiusa per almeno un mese e comunque fino al termine dei lavori di riqualificazione.

Dunque visto anche la contemporanea chiusura, già in corso, del primo tratto di Via dei Neri, da Piazza XXIV Luglio a Via Da Vinci, per i lavori di consolidamento e restauro del palazzo ex Ser.T, sarà fatta un’importante modifica alla viabilità, già collaudata in passata.

Il senso unico di Via Leonardo da Vinci sarà invertito: si accederà a Via Da Vinci e quindi anche a Via dei Neri e Piazza del Popolo entrando da Via Cavour.

Nel frattempo sarà comunque consentito accedere da Via Ferrucci passando per Via Giuseppe del Papa, in quanto la telecamera di controllo è disattivata in tutto questo arco di tempo utile ai lavori previsti.

Dunque si può entrare in Via del Papa e raggiungere Piazza del Popolo anche da Via Ridolfi. Il percorso consigliato resta comunque quello in ingresso da Via Cavour, Via da Vinci, Via dei Neri e quindi Piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa