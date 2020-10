Miglioramento sicurezza scuole di Scandicci, dalla Giunta l’ok per la media Spinelli e la primaria Gabbrielli

Interventi di miglioramento della sicurezza antincendio per la primaria Donatello Gabbrielli di Vingone e per la media Altiero Spinelli di San Giusto, con due delibere della Giunta che fissano la nuova scala esterna alla primaria (dove è prevista anche la conclusione dell’intervento ai solai), l’adeguamento normativo per entrambi i plessi, la riorganizzazione degli spazi alla Spinelli in vista del futuro trasferimento della scuola d’infanzia (anche alla Gabbrielli è prevista la separazione dei locali per lo spazio gioco), e altri interventi tra cui l’eliminazione di alcune infiltrazioni di acqua nei locali dell’ampliamento della scuola di San Giusto.

“Il lavoro dei nostri uffici per progettare gli interventi di miglioramento delle scuole di Scandicci non si ferma mai – dice il Vecesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – l’anno scolastico è appena iniziato dopo un’estate intensa di lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme anticovid, adesso siamo nel pieno dell’attività per migliorare sempre più la sicurezza e la qualità degli ambienti dove alunni, studenti e insegnanti fanno lezione e passano tante ore del loro tempo. Gli investimenti nelle scuole sono quelli più importanti per il futuro della nostra città”.

“Ogni progetto di miglioramento delle nostre scuole è una buona notizia per tutti i bambini e i ragazzi che imparano e studiano a Scandicci, e per gli insegnanti che devono lavorare nelle migliori situazioni possibili – dice l’assessora alla Pubblica Istruzione Ivana Palomba – le due delibere approvate dalla Giunta fissano interventi per il miglioramento della sicurezza, ma anche un ripensamento degli spazi e dei servizi come nel caso della Spinelli, perché è fondamentale rinnovare e ripensare costantemente le scuole del territorio a partire dal mutare delle esigenze della città. L’obiettivo è sempre quello di offrire la miglior istruzione agli alunni e il miglior servizio alle famiglie”.

Il quadro economico all’interno della delibera per l’approvazione del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” della scuola Spinelli fissa un importo totale per il progetto di 720 mila euro, quello nella delibera per l’approvazione del progetto definitivo di “adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli” un importo totale di 500 mila euro, per un investimento complessivo sulle due scuole di 1 milione e 220 mila euro.

Il Comune di Scandicci ha partecipato ad un avviso pubblico indetto dal Miur per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, per i plessi della Spinelli, della Gabbrielli e della media Rodari.

