Mobilità per tre posti per Geometra in Città Metropolitana di Firenze

A tempo pieno ed indeterminato. Selezione pubblica mediante procedura volontaria esterna. Il 19 ottobre 2020 la scadenza per la presentazione delle domande

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti in cat. C, profilo tecnico con funzioni di Geometra da assegnare alla Direzione Viabilità, con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 19 ottobre 2020.

Il testo integrale dell'Avviso unitamente al modello di domanda correlato è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Firenze all'indirizzo http://www.cittametropolitana.fi.it/concorsi/ area "Selezioni di mobilità aperte".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze