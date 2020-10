Movida a San Miniato, sindaco Giglioli replica all'esposto dei cittadini: "Disponibile a creare un tavolo"

"Il problema della movida in centro storico non è mai stato abbandonato. In passato abbiamo avuto una serie di incontri con i cittadini e con gli esercenti, e siamo pronti, appena possibile, come sempre detto a riprendere il dialogo". Il sindaco Simone Giglioli replica all'esposto avanzato da un gruppo di cittadini di San Miniato (Qui la notizia).

"Siamo di fronte ad una situazione che sta mutando velocemente e questo ci costringe ad adottare nuove misure - spiega il primo cittadino -. Abbiamo delle restrizioni per l'orario di chiusura dei locali e sono stati incrementati i controlli, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, proprio per limitare assembramenti e comportamenti non corretti. Sappiamo bene che queste misure da sole non bastano, per questo propongo di avviare un percorso condiviso che vede sedere al tavolo, oltre alle istituzioni e ai residenti, anche gli esercenti, il CCN di San Miniato e le organizzazioni di categoria, in modo da trovare soluzioni che possano essere veramente efficaci e non palliativi, dove tutti gli attori coinvolti si assumono la responsabilità e partecipano attivamente al percorso - e conclude -. Sono a disposizione per fissare un incontro, intanto chiedo ai gestori dei locali il massimo rispetto delle regole in vigore perché la possibilità di limitare gli assembramenti passa anche dal rispetto di queste regole".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa