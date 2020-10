Museo Remiero Limite riapre al pubblico

Il Museo Remiero "Mario Pucci" di Limite sull'Arno è pronto a riaprire. L'appuntamento, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 16,00, in piazza dei Maestri d'ascia.

Nel rispetto del distanziamento previsto dalle norme anti Covid19, il Consiglio direttivo del Museo organizza un incontro all'aperto per illustrare le novità della riapertura del museo.

In primo luogo, durante i mesi di chiusura, sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione, sia alla struttura che ospita il museo, vale a dire l'antica sede della Canottieri Limite in piazza C. Battisti, che alla collezione museale, con il supporto indispensabile e prezioso della Canottieri Limite.

Il percorso di visita, in questo periodo difficile, è stato rivoluzionato dalla necessità di contingentare gli ingressi e richiedere la prenotazione, ma sarà possibile testare un'esperienza unica e nuova con le narrazioni registrate e i rumori degli attrezzi del cantiere e non solo.

Durante l'incontro, verrà anche presentata la prima raccolta fondi del Museo su varie piattaforme e in diverse modalità, e si parlerà di un progetto importante che sta andando avanti con l'Istituto comprensivo di Capraia e Limite. Si tratta di un percorso degno di nota di cui si è accorto anche l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione e fa molto piacere avere dei tutor ministeriali che seguono l'andamento del lavoro.

Per concludere, sarà visibile al pubblico, per la prima volta, un busto in terracotta, realizzato dall'artista Giovanni Fiaschi, raffigurante un canottiere di un equipaggio storico della Canottieri Limite, al fine di sottolineare nuovamente l'atavico legame, ancora oggi indispensabile, tra i cantieri navali limitesi e la gloriosa società di canottaggio più antica d'Italia.

Dopo l'incontro in piazza dei Maestri d'ascia, saranno effettuate visite del Museo a piccoli gruppi; è gradita la prenotazione con un messaggio al 3334497474.

Fonte: Museo Remiero Mario Pucci di Limite sull'Arno