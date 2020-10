Prenotano la vacanza ma la struttura ricettiva non esiste: denuncia a Sansepolcro

Prenotano la vacanza ad agosto tramite una nota piattaforma di prenotazione online, si presentano nel giorno previsto ma il B&B da loro selezionato non esiste. È stata l'amara sorpresa e il risvolto della prenotazione di una coppia torinese. Giunti sul posto i due hanno constatato che la struttura, una stanza nel centro di Sansepolcro con tanto di fotografie e indicazioni stradali sul web, in realtà non esisteva.

La coppia ha denunciato il fatto ai carabinieri di Sansepolcro che, dopo un'attività investigativa, hanno individuato il responsabile dell'inserzione. Una donna 60enne, che in passato aveva effettivamente gestito un'attività ricettiva, è stata denunciata in stato di libertà per truffa aggravata.