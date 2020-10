Spacca vetri delle auto parcheggiate, rintracciato 75enne

In tarda serata a Lucca, nei pressi del mercatino delle aste giudiziarie in viale San Concordio, diversi passanti hanno segnalato un uomo intento a spaccare i finestrini delle auto parcheggiate per strada.

Le volanti della polizia sono riuscite a rintracciare il soggetto, un uomo italiano di 75 anni residente in zona. Gli agenti lo hanno accompagnato in ufficio per approfondimenti.

Dai primi accertamenti sembrerebbe abbia compiuto il gesto in preda ad un raptus di nervosismo. Tutte le persone danneggiate possono rivolgersi al 113 per presentare la relativa denuncia di danneggiamento.