Use Rosa contro la più forte del campionato: viaggio a Schio

Presentare la partita con Schio è da sempre facile visto che si tratta della squadra più forte del campionato. L'Use Scotti che domenica alle 18 andrà a farle visita (arbitri Marota di San Benedetto del Tronto, Almerigogna di Trieste e Grazia di Bergamo) scenderà così in campo senza particolari assilli o pressioni, con il solo obiettivo di giocare al massimo e proseguire nella crescita tecnica e d'insieme del gruppo.

"Trasferta a dir poco difficile per diversi motivi - spiega coach Alessio Cioni - prima di tutto è la terza partita in una settimana dopo tanto tempo nel quale non abbiamo giocato, una cosa che ovviamente riguarda tutte. Mentalmente è come siamo andate a Ragusa, ovvero una gara da affrontare a cuor leggero e senza patemi. Questo atteggiamento, come accaduto in Sicilia, spero ci consentirà di giocare una buona pallacanestro. Con Broni, invece, le ragazze erano più tese e non a caso abbiamo visto meno fluidità nel gioco".

"Dal punto di vista fisico - prosegue - vediamo come staremo mentre le venete, avendo un organico ampio, forse risentiranno meno di questo aspetto. Per il resto Schio non ha bisogno di troppe presentazioni visto che ne conosciamo tutti il valore".

Fra le venete ci saranno due ex: Chagas a Empoli e Trimboli a Schio. "Mi fa un grande piacere ritrovare Stefania - conclude Cioni - l'anno scorso ha dato tutto per la nostra maglia ed abbiamo di lei un ottimo ricordo. Vederla in quella squadra ci rende felici per lei".

Fonte: Use Basket Empoli