Verbali online per le multe nell'Empolese Valdelsa: il servizio per i cittadini

Per consultare i verbali delle multe effettuate nel territorio dell'Empolese Valdelsa, è a disposizione anche un portale sul sito dell'Unione dei Comuni. La presentazione è stata fatta oggi nella sede di piazza della Vittoria a Empoli. A disposizione del cittadino al sito empolesevaldelsa.multeonline.it saranno disponibili le foto relative ai verbali con accertamento da remoto (autovelox, ztl, semafori rossi), sarà possibile comunicare i dati del conducente e avere indicazioni sulla somma da pagare e le scadenze.

Il portale Multe On Line agevola il lavoro degli agenti della polizia municipale dell'Unione e permette anche ai cittadini di avere tutto sotto mano.

"Le nuove tecnologie possono venirci incontro per snellire le procedure e sgravare gli uffici - spiega il comandante Massimo Luschi -. Quotidianamente ricevo decine e decine di richieste per l'accesso agli atti dopo la notifica di un verbale. La possibilità per i cittadini di fare in modo autonomo diventa più importante in questo momento di emergenza sanitaria al fine di evitare file e assembramenti agli uffici".

"Si tratta di un ulteriore cambiamento positivo per la polizia municipale, in oggettiva carenza di personale, in attesa che a breve venga conclusa la procedura concorsuale per assumere nuovi agenti", afferma Paolo Masetti, sindaco delegato alla polizia municipale per l'Unione dei comuni.

