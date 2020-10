Camera ardente in Comune a San Casciano per l'ex sindaco Vasco Agresti

Se ne va all’età di 89 anni, lasciando un vuoto profondo nella vita pubblica e civile della comunità sancascianese, Vasco Agresti. L’amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze e si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa di colui che ha rappresentato un importante punto di riferimento istituzionale per la sua comunità, guidata con capacità amministrative e senso di responsabilità. Un uomo di grandi valori che, con le azioni concrete e non solo con le parole, ha saputo trasmettere alla comunità, soprattutto negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di primo cittadino di San Casciano, assunto dal 1970 al 1980. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta dei familiari ed ha allestito una camera ardente nella sala del Consiglio comunale dove i cittadini potranno rivolgergli un ultimo saluto fino alle ore 15 di oggi.

“Vasco ha ricoperto molti ruoli nella vita pubblica sancascianese, ma prima di tutto è stato un uomo straordinario, una di quelle figure che hanno dato forza e lustro al nostro paese – sono le parole del sindaco Roberto Ciappi - nella vita di molti di noi, specialmente di chi ha deciso di impegnarsi nel mondo della politica sancascianese, c’è un suo ricordo, un suo insegnamento, una sua impronta. Di questo e di molte altre cose ti saremo sempre grati. Ciao Vasco, un grande abbraccio da parte di tutta la tua comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO