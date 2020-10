Capriolo finisce in una vasca per la raccolta acque: salvato dai vigili del fuoco

Storia a lieto fine per un capriolo che questo pomeriggio è caduto in una vasca per la raccolta delle acque. È successo a Saline di Volterra intorno alle 17. Il giovane esemplare era finito nella vasca e, essendo ricoperta da materiale impermeabile, non riusciva ad uscire a causa del manto scivoloso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saline. Tramite un sistema di posizionamento di bancali in legno, messi in fila uno dopo l'altro, i vigili del fuoco hanno creato una rampa in modo da permettere al capriolo di uscire. E così è stato: l'animale ha utilizzato la scala formata dalla squadra, uscendo in autonomia dalla vasca sano e salvo.