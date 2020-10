Cerreto Guidi partecipa a Puliamo il mondo: volontari a Stabbia e Lazzeretto, inaugurato un nuovo abete

Il Comune di Cerreto Guidi ha aderito anche quest’anno a “Puliamo il mondo”, l’edizione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento di volontariato internazionale portato in Italia da Legambiente nel 1993.

Si è trattato di un’edizione speciale che anche a Cerreto Guidi è stata organizzata nel rispetto delle normative anti COVID-19. Nonostante queste limitazioni, l’iniziativa ha assolto al compito di porre l’attenzione sui rifiuti che invadono l’ambiente.

Sabato 10 ottobre, il nutrito gruppo di partecipanti (partner dell’iniziativa I Cavalcanti del Padule), si è ritrovato, guidato dall’assessore all’ambiente del Comune di Cerreto Guidi Alessio Tanganelli, in Piazza Guido Rossa, a Stabbia. Dopo la partenza da ponte di Masino, il gruppo, munito di un apposito kit, è risalito lungo l’argine del Vincio, fino al ponte di Lazzeretto. La pulizia ha interessato anche Via Gino Bartali. L’atto conclusivo, presente il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, è coinciso con l’inaugurazione di un abete in Piazza Berlinguer, a Lazzeretto.

La partecipazione del Comune di Cerreto Guidi a “Puliamo il mondo” conferma l’attenzione che l’Amministrazione comunale attribuisce a tutte quelle iniziative che contribuiscano a sensibilizzare, dando un preciso segnale sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente.

“La nostra presenza a Puliamo il mondo- dichiara l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli- è in linea con l'Atto di Indirizzo "Plastic Free" già presentato in Consiglio comunale con l’obiettivo di ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, E’ importante lanciare dei messaggi e sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti, prendendoci cura degli spazi che ci circondano”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa