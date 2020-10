Attività sospesa e 400 euro di multa per un ristorante-discoteca a Firenze dove la maggior parte dei clienti sarebbero stati trovati assembrati senza avere le mascherine. L'attività è stata sospesa per 24 ore. Il controllo è avvenuto intorno alla mezzanotte. Da quanto si apprende il locale non era affollato, ma i presenti per lo più non indossavano mascherina. La polizia ieri sera ha sanzionato anche due straniere trovate in via Verdi senza mascherina.