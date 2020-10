Colpirono con un martello il negoziante durante una rapina a Carrara, condannati

Colpirono con un martello un negoziante durante una rapina in una tabaccheria di Avenza e, dopo l'arresto, i due ritenuti gli autori del fatto sono stati condannati. La rapina è avvenuta lo scorso 10 dicembre, l'arresto da parte della polizia il 24 aprile. La sentenza di primo grado presso il tribunale ordinario di Massa Carrara è arrivata ieri, al termine del processo con giudizio immediato richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica Alessia Iacopini. Entrambi gli imputati sono stati condannati per la rapina aggravata in concorso fra loro. Si tratta di un 40enne carrarino, condannato a sei anni di reclusione e del complice, un 44enne residente a Massa, condannato a due anni e sei mesi.

Durante la rapina il negoziante venne brutalmente assalito da uno dei due rapinatori, che lo colpì con un martello alla testa per poi asportare l'incasso dell'esercizio commerciale. A neanche un anno di distanza dal fatto il tribunale di Massa si è pronunciato, come concludono gli investigatori, riconoscendo le responsabilità penali degli indagati, confermando le ipotesi investigative già accolte dal giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il principale indagato, gli arresti domiciliari per il complice.