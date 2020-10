Covid, annullata la Sagra dell'Arrosticino a Staffoli: "Preferiamo far prevalere il buon senso"

La 12esima edizione della Sagra dell'Arrosticino Abruzzese a Staffoli non si svolgerà, almeno per il momento. A comunicarlo è il gruppo Avis, che ospita la festa nel suo spazio nella frazione del Comune di Santa Croce sull'Arno.

La Sagra, per la quale era atteso l'arrivo dei famosi arrosticini abruzzesi direttamente dalla provincia di Pescara e visitatori da altre regioni, doveva svolgersi da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Questa la nota di Avis e degli organizzatori sull'annullamento della ormai tradizionale Sagra, che da diversi anni anima le strade di Staffoli con l'arrivo degli abruzzesi e delle tipiche Furnacelle.

"Abbiamo provato a riprendere da qui le nostre iniziative. Speravamo che questa potesse essere l'occasione per ripartire.

Non è stato poco l'impegno richiesto ai nostri volontari, che si sono spesi per sistemare la cucina e per organizzare tutto al meglio e soprattutto in sicurezza.

A loro il Grazie più grande.

Purtroppo, però, la situazione non ci rende tranquilli e preferiamo continuare a far prevalere il buon senso e la tutela della salute di tutti sulla voglia di riprendere le attività e organizzare qualcosa per il paese, con il paese. La dodicesima Sagra dell'Arrosticino Abruzzese non si svolgerà. Non adesso. Continuiamo ad aspettare, continuiamo ad aspettarci".