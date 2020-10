Covid, il sindaco di Empoli punta il dito contro i negazionisti. A settembre Giunta disse no a evento 'complottista'

Nella giornata dei No mask il sindaco di Empoli prende posizione contro i negazionisti della pandemia.

Il primo cittadino Brenda Barnini attraverso un post su facebook punta il dito contro chi crede, è convinto o semplicemente influenzato da idee che viaggiano contro la credibilità dell'epidemia da Coronavirus.

"Spiegato facile facile - ha scritto sul social Barnini. Anche al Comune di Empoli era pervenuta una richiesta da parte di un'associazione per utilizzare dei locali pubblici dove svolgere una manifestazione che spiegava come il Covid fosse un grande complotto. Con la Giunta abbiamo deciso senza alcun dubbio di non concedere spazi del Comune per mettere in scena pagliacciate di questo tipo".

Il sindaco fa riferimento alla richiesta dell'uso del salone del Palazzo delle Esposizioni per l'evento "Ricostruzione storico giornalistica - Covid il grande bluff- l'Italia deve sparire" del giornalista David Gramiccioli. La richiesta dell'evento fatta lo scorso settembre, ha portato il dibattito nella giunta che in merito ha così risposto: "L’amministrazione comunale sin dall’inizio dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 si è impegnata attivamente nell’attuazione delle misure disposte dalle normative nazionali e regionali finalizzate al contenimento della diffusione del virus, nonché a favorire una corretta informazione dei cittadini nell’adozione di comportamenti responsabili volti a contrastare il contagio. Pertanto, pur riconoscendo piena libertà di pensiero ed espressione, l’amministrazione comunale ritiene non opportuno concedere l’utilizzo di uno spazio comunale per una iniziativa che appare in contrasto con l’azione sinora condotta dall’amministrazione per la tutela della salute pubblica".

A rendere pubblico sempre sui social il parere sfavorevole del Comune è stato lo stesso Gramiccioli, promotore dell'evento, nella giornata di ieri.