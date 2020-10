È morto Yves Gérard massimo studioso di Luigi Boccherini, fu cittadino onorario di Lucca

Lo scorso 6 ottobre è morto a Parigi all'età di 88 anni Yves Gérard, già docente del Conservatorio di Parigi, musicologo di fama internazionale, autore di importanti studi sulla musica francese. Il suo nome resta indissolubilmente legato a quello di Luigi Boccherini, grazie al monumentale catalogo delle opere del musicista lucchese da lui realizzato in oltre dieci anni di lavoro ininterrotto e pubblicato nel 1969. Un'opera che costituisce un modello metodologico insuperato e un riferimento per tutti gli studiosi.

“Lucca perde un illustre cittadino onorario che ha contribuito a riscoprire e valorizzare la figura di Luigi Boccherini, un musicista che ebbe una enorme fama nell'Europa della fine del Settecento ma che è tornato a fare parte pienamente dei grandi della storia della musica solo dopo la Seconda guerra mondiale – commenta il sindaco Alessandro Tambellini presidente del Centro Studi Luigi Boccherini - il lavoro di Yves Gérard ha dato un contributo fondamentale alla cultura e all'immagine di Lucca nel mondo. Gérard ha arricchito il patrimonio archivistico della città donando la sua collezione di incisioni, microfilm e documenti su Boccherini che oggi sono conservati nella sede del Centro Studi Boccherini divenuto così meta degli studiosi di tutto il mondo. Per questo la perdita di Gérard è particolarmente dolorosa, esprimo ai suoi familiari, agli amici e agli allievi i sensi del più profondo cordoglio”.

Il lavoro di Yves Gérard su Luigi Boccherini, non si è mai esaurito. Dopo la pubblicazione del catalogo, lo studioso ha infatti avviato un paziente lavoro di acquisizione e di analisi delle nuove fonti boccheriniane scovate nelle più diverse biblioteche del mondo: ad animare tale lavoro, la consapevolezza che il catalogo del ’69, pur nella sua imponenza scientifica, era la prima e più importante tappa di un percorso che si annunciava, fin da allora, lungo e tortuoso ma ricco di sorprese. Nell’anno 2005, Yves Gérard entrò a fare parte dalla costituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario boccheriniano che dette vita al Centro studi Luigi Boccherini al quale è sempre rimasto legato come coordinatore del comitato scientifico.

Per i meriti straordinari verso la città di Lucca, il Consiglio comunale, nel settembre del 2016 lo volle insignito della cittadinanza onoraria e il sindaco gli consegnò la Medaglia della Città di Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa