Elezioni in Toscana, l'analisi del voto del Pd regionale

Direzione regionale via web oggi per il Partito Democratico della Toscana dedicata all'analisi del voto delle recenti regionali ed amministrative, nel corso della quale é intervenuto anche il neopresidente Eugenio Giani.

"Quello delle regionali per il Partito a Democratico é stato un risultato straordinario - ha detto nella relazione introduttiva la segretaria regionale Simona Bonafé -. La Toscana era davvero una regione contendibile. Ce lo dicevano i risultati delle elezioni europee, in cui la coalizione di centrosinistra risultava in svantaggio rispetto al centrodestra. Ma abbiamo scelto il candidato, unitariamente, con largo anticipo sul voto, messo in campo liste competitive, fatto proposte concrete e ribadito i nostri valori autenticamente europeisti e antifascisti. Abbiamo avuto nei territori dirigenti e militanti che si sono mobilitati ogni giorno. E' così che tre settimane fa abbiamo migliorato il risultato delle elezioni europee, siamo il Pd più forte in Italia e la Lega non è più a pochi punti da noi: questa volta l'abbiamo distanziata di 13 punti. Ci sono comuni governati dal centrodestra dove il Pd riporta ottimi risultati cosicché il centrosinistra oggi é tornato maggioranza, come Piombino, Siena, Pistoia e Pisa. Adesso é il momento di mettere in pratica il programma di governo ed elaborare misure di rilancio contro la crisi causata dal Covid, indispensabili nel momento in cui terminano le misure emergenziali messe in campo nell'immediato. Per fare questo le risorse europee sono indispensabili, quelle già decise e anche il Mes, della cui necessità resto fermamente convinta".

"Con le amministrative - aggiunge Bonafé -, abbiamo vinto Cascina, finora simbolo del leghismo in Toscana, e siamo tornati forza di governo a Viareggio. Peccato per Arezzo dove sapevamo difficile la vittoria e dobbiamo ringraziare Luciano Ralli per aver provato a riportare il centrosinistra alla guida del Comune".

Fonte: Ufficio stampa