Giulio Deangeli, quattro lauree in pochi mesi per sconfiggere le malattie neurodegenerative

E sono tre: Giulio Deangeli, il 25enne padovano, talentuoso studente dell'Universita' di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna che solo poche settimane fa aveva conseguito due lauree, questa volta si è laureato in ingegneria biomedica. Ieri Deangeli ha discusso la tua tesi sulle metodiche ingegneristiche avanzate di stimolazione elettrica e magnetica del cervello, applicate alle malattie neurodegenerative. Il suo sogno è proprio quello di sconfiggere le malattie neurodegenerative e lo studente non manca certo di impegno: come aveva peraltro annunciato in soli quattro mesi ha conseguito quattro diverse lauree, ossia medicina, ingegneria, biotecnologie e biotecnologie molecolari.

"Anche questa volta - spiega l'Università - si è presentato con la media del 30 e ha concluso il suo percorso di studi con il massimo dei voti".

Fonte: Università di Pisa