Grave incidente a Bassa tra auto e un'Ape: grave un 76enne

Grave incidente ieri sera, intorno alle ore 19.30, in via 26 Giugno, a Bassa. Coinvolti un'auto, una Fiat 500 che è finita contro il muro della chiesa, e un'Ape. All guida di quest'ultima c'era un pensionato di 76 anni, quest'ultimo sarebbe gravemente ferito. L'uomo, che abiterebbe poco distante dal luogo dell'incidente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto oltre ai soccorsi anche la municipale dell'Unione dei Comuni. A bordo dell'auto c'era una donna di Fucecchio che però non avrebbe riportato ferite gravi.