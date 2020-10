Lite in strada a Firenze, 26enne ferito con un'arma da taglio

Dopo una lite la notte scorsa a Firenze, in piazza Poggi in Oltrarno, un giovane emiliano di 26 anni è stato ferito con un'arma da taglio. Il ragazzo al momento è in prognosi riservata: avrebbe una lesione al costato sinistro, ma sembra non sia in pericolo di vita. Da quanto si apprende il ragazzo aveva un alto tasso di alcol nel sangue. La lite sarebbe avvenuta tra tutti giovani italiani. Il 26enne era in vacanza nel capoluogo toscano con la sua ragazza. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero passeggiando per rientrare in albergo quando, intorno alla mezzanotte, avrebbero incontrato l'altro gruppo di ragazzi e, per motivi da chiarire, è nata una lite. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno per chiarire la dinamica dei fatti ed individuare gli autori.