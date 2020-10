L'evento Lo Sbaracco, in previsione per domenica 10 ottobre 2020 in Piazza del Popolo a Montespertoli, organizzato dall'Associazione Faremo Foresta e dalle Associazioni Commercianti di Montespertoli è stato rimandato a data da destinarsi causa maltempo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa